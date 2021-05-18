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  4. Wanda Nara, paylaşımını silen Instagram'a kafa tuttu! Saunasından yarı çıplak poz paylaştı

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagram'a kafa tuttu! Saunasından yarı çıplak poz paylaştı

18.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren PSG'nin Arjantinli forveti Icardi'nin eşi Wanda Nara, paylaşımını kaldıran Instagram'a kafa tuttu. Nara, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle önce kısıtlanan ardından da yayından kaldırılan yarı çıplak pozunu tekrar yayınladı.

Wanda Nara, paylaşımını silen Instagram'a kafa tuttu! Saunasından yarı çıplak poz paylaştı

Hemen hemen her paylaşımı magazin dünyasında olay olan Wanda Nara, yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.Vücut kıvrımlarını gösteren pozlarını paylaşmayı pek seven Nara, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın topluluk kurallarının ihlali engeline takılmıştı.

Nara'nın yayından kaldırılan yarıçıplak poz, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Ancak Wanda Instagram'ın bu hamlesine karşılık verdi.Eski playboy modeli olan Wanda Nara, yaptığı son paylaşımın kaldırılmasının ardından isyan etse de tekrar yüklemeyi ihmal etmedi.500 binden fazla kullanıcı tarafından beğenilen fotoğraf, şu anda Instagram tarafından yayından kaldırılmadı.

İŞTE O POZLAR

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Instagram
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