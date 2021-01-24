Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Her yaptığıyla olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, daha önce Google ve Yahoo'ya aramalarda çıkan cinsel ilişki kaseti iddialarıyla ilgili dava açmıştı.Nara, cinsel ilişki kaseti iddialarını kesin olarak yalanlayan ve yanlış içerik nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı.

Önceki gün takipçileriyle Instagram'dan soru-cevap yapan Nara bu davayla ilgili sorulan soruya cevap verdi.Bir takipçisi Nara'ya kendisini cinsel ilişki videosunu içinde gösteren Google ve Yahoo'ya karşı açtığı davaya kazandığı iddialarını doğruluğunu sordu.Nara ise bir ekran görüntüsüyle 'Doğru' cevabını verdi.

Ekran görüntüsünde avukatından gelen mesajı paylaşan Nara "Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'nin 2 Numaralı Odası, Google ve Yahoo'yu, kendisine yanlış bir şekilde atfedilen pornografi içeren bir videonun yayılmasının neden olduğu zararlar için Wanda Nara'ya tazminat ödemeye mahkum eden bir kararı onayladı.Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.