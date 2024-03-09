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Wanda Nara, Torreira'nın 'ilk gol dansı'nı paylaştı! Futbolcunun dansı gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 16:59
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Trendyol Süper Lig'İn 29. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk golünü atan Lucas Torreira, yaptığı gol dansıyla gündem oldu. Ünlü futbolcunun dansını ise Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Lucas Torreira, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır beklediği bir anın gerçekleştiğini belirten Lucas Torreira, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır çalıştığım ve beklediğim bir andı. Yıllarıdır bunun üzerine çalışıyorum aslında. Bu formayla da ilk golümü attım bu yüzden çok mutluyum. Bunun ötesinde takım performansı en önemlisiydi. Çok iyi bir performans sergiledik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum" demişti.

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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, dünkü Çaykur Rizespor maçında ilk kez bir lig maçında fileleri havalandırdı.

Torreira'nın golünü maç içinde tüm takım kutlarken, maç sonunda ise Torreira'dan 'ilk gol dansı' geldi.

"ŞÖYLE DANS EDİYORSUN"

Torreira'nın dansını ise Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nara, sosyal medya hesabından “Galatasaray’da ilk golünü atıyorsun ve şöyle dans ediyorsun” diyerek videolu paylaşım yaptı.


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