Kocası Acun Ilıcalı'yı aramış Dominik'ten apar topar dönmüştü! Sahra Işık evliliğinde sıkıntılar olduğuna dair iddialara dudak dudağa pozla yanıt verdi

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star 2024'te iddialı yarışmacılardan biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı terk etmesi gündem olmuştu.

Tüm bunların ardından Sahra'nın gidişi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

EVLİLİĞİNDE SIKINTILAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise yarışmadan çekilme kararı aldı.

Tüm bu iddiaların ardından Survivor'dan dönen yarışmacının evliliğinde sıkıntılar olduğu iddia edildi.

Işık, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla iddialara yanıt verdi. İddiaları yalanlayan ünlü isim eşiyle dudak dudağa olan pozunu paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.







