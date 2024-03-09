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  4. Kocası Acun Ilıcalı'yı aramış Dominik'ten apar topar dönmüştü! Sahra Işık evliliğinde sıkıntılar olduğuna dair iddialara dudak dudağa pozla yanıt verdi

Kocası Acun Ilıcalı'yı aramış Dominik'ten apar topar dönmüştü! Sahra Işık evliliğinde sıkıntılar olduğuna dair iddialara dudak dudağa pozla yanıt verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 18:13
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Survivor All Star 2024'te hiç beklenmedik bir veda gerçekleşmiş ve sezonun iddialı yarışmacısı Sahra Işık Dominik'i apar topar veda etmişti. Survivor'dan dönen yarışmacının evliliğinde sıkıntılar olduğu iddia edildi. Ünlü isimden iddialara öpücüklü yanıt geldi.

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star 2024'te iddialı yarışmacılardan biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı terk etmesi gündem olmuştu.

Tüm bunların ardından Sahra'nın gidişi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

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Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise yarışmadan çekilme kararı aldı.

Tüm bu iddiaların ardından Survivor'dan dönen yarışmacının evliliğinde sıkıntılar olduğu iddia edildi.

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Işık, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla iddialara yanıt verdi. İddiaları yalanlayan ünlü isim eşiyle dudak dudağa olan pozunu paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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