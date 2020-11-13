Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Fragmanıyla şaşırtan WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu

Fragmanıyla şaşırtan WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Marvel’ın merakla beklenen yeni dizisi WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu. Disney+ platformunda yayına gelecek olan WandaVision 15 Ocak tarihinde ekranlarda olacak.

Fragmanıyla şaşırtan WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu

Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan Marvel dizisi, 15 Ocak tarihinde Disney+ platformunda yayınlanacak.

Game of Thrones, Mad Men, Fargo gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturan Matt Shakman‘ın yönettiği WandaVision’da Elizabeth Olsen Scarlet Witch rolüyle geri dönerken, Paul Bettany de bir kez daha Vision karakterine hayat veriyor.

WANDAVISION KONUSU

Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

La Casa de Papel’den öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı! Kimin için çalışıyorLa Casa de Papel’den öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı! Kimin için çalışıyor

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Elizabeth Olsen - Scartlet Witch
Paul Bettany - Vision
Kat Dennings - Darcy Lewis
Kathryn Hahn
Randall Park - Jimmy Woo
Teyonah Parris - Monica Rambeau
Shane Berengue - Tactical S.W.O.R.D. Ajan
Shaun MacLean
Vinny Costa
Alexandra McGuire

WANDAVISION FRAGMANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Tartışmaların odağındaki Ahmet Kaya filmi vizyonda
Tartışmaların odağındaki Ahmet Kaya filmi vizyonda
Jennifer Lopez yine çok iddialı
Jennifer Lopez yine çok iddialı
21 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
21 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
The Witcher’ın yeni sezonundan Yennefer’lı fotoğraflar
The Witcher’ın yeni sezonundan Yennefer’lı fotoğraflar
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 milyon dolarlık Wonder Woman 1984 filmi hakkında kritik karar
200 milyon dolarlık proje hakkında kritik karar
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Tartışmaların odağındaki Ahmet Kaya filmi vizyonda
Tartışmaların odağındaki Ahmet Kaya filmi vizyonda
Matrix 4'ün merak edilen sorusu: Ajanlar neden hala var?
Matrix 4'ün merak edilen sorusu: Ajanlar neden hala var?
La Casa de Papel’den öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Jennifer Lopez’li Marry Me’den yeni kare geldi
Jennifer Lopez yine çok iddialı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.