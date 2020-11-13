Fragmanıyla şaşırtan WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu

Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan Marvel dizisi, 15 Ocak tarihinde Disney+ platformunda yayınlanacak.

Game of Thrones, Mad Men, Fargo gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturan Matt Shakman‘ın yönettiği WandaVision’da Elizabeth Olsen Scarlet Witch rolüyle geri dönerken, Paul Bettany de bir kez daha Vision karakterine hayat veriyor.

Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Elizabeth Olsen - Scartlet Witch

Paul Bettany - Vision

Kat Dennings - Darcy Lewis

Kathryn Hahn

Randall Park - Jimmy Woo

Teyonah Parris - Monica Rambeau

Shane Berengue - Tactical S.W.O.R.D. Ajan

Shaun MacLean

Vinny Costa

Alexandra McGuire

WANDAVISION FRAGMANI



