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  4. Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Blizzard’ın gerçek zamanlı strateji oyununun yenilenmiş sürümü Warcraft III: Reforged, 28 Ocak’ta sizlerle!

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

Warcraft III: Reign of Chaos ve ödüllü eklenti paketi Warcraft III: The Frozen Throne’u içeren Warcraft III: Reforged, 60’dan fazla görev barındıran toplam 7 adet tek kişilik macerayla geliyor. Grafikleri ve sesleri baştan aşağı yenilenen oyun, Blizzard’ın çevrimiçi oyun sistemi Battle.net üzerinden sunulan güncellenmiş bir eşleştirme sistemine de sahip.

İsteyen oyuncular Arthas, Cenarius, Jaina ve Thrall’a özel kahraman kostümleriyle gelen Spoils of War sürümü için de ön sipariş verebiliyor. Bu sürüme ön siparişle sahip olanlar diğer Blizzard oyunlarında da çeşitli oyun içi hediyeler kazanacak. Bu ödüller arasında World of Warcraft®‘ta bulunan Meat Wagon bineği, Hearthstone Üçüncü Savaş (Third War) kart sırtı, Diablo III Mal’ganis yoldaşı ve çok daha fazlası yer almakta.

Warcraft III: Reforged Özellikleri

  • Baştan Aşağı Elden Geçirilmiş Görseller: Warcraft III: Reforged orijinal oyunu günümüze taşırken tepeden tırnağa elden geçirilen karakterleri, yapıları, ortamları, animasyonları ve görsel efektleriyle geliyor.
  • Sürümler Arası Çok Oyuncu Desteği: Oyuncular orijinal oyun ya da Reforged sürümü fark etmeksizin Warcraft III oynayan herkesle kozlarını paylaşabilecek.
  • Orijinal Seslendirme: Reforged orijinal oyunun seslendirmelerini olduğu gibi muhafaza ederek benzersiz Warcraft III deneyimini koruyor.
  • Yeniden Tasarlanmış World Editor: Reforged kendi içeriklerini ve haritalarını geliştirmeyi seven topluluk üyelerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir World Editor’la geliyor. Yüzlerce yeni tetikleyici, LUA desteği, modelleri içeri aktarmak için yeni araçlar ve halen planlanmakta olan bir dizi geliştirmeyle kendi oyununuzu tasarlamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı!
  • Battle.net Entegrasyonu: Oyuncular Battle.net’in sunduğu, yazılı ve sesli sohbet, klanlar, sorunsuz kurulum ve yamalama gibi tüm özelliklerden faydalanarak Warcraft III deneyimlerini perçinleyecek.

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Blizzard Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi

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