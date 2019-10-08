Warner Bros. iki Matrix projesi hazırlıyor

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Zak Penn, Warner Bros.‘un iki farklı Matrix projesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ağustos ayında Matrix serisinin dördüncü filminin çekileceği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İki yıl önce Matrix evrenine geri dönüş yapan Zak Penn, hayranlarının bitmek bilmeyen soruları üzerine şu an geliştirilmekte olan iki Matrix projesinin olduğunu açıkladı.

Hem kendi projesinden hem de Lana Wachowski‘nin çalışmasından bahseden Penn Twitter üzerinden gelen bir soruyu şu şekilde yanıtladı;

İnsanlar sormaya devam ediyor o halde konuyu netleştireyim; WB’ta iki farklı Matrix projesi var. Ben Matrix evreni zaman çizelgesinin öncesini yazdım. Lana Wachowski, benim çalışmadığım ama görmek için sabırsızlandığım bir devam filmi yönetiyor. Projelerden hiçbiri reboot değil.

Lana Wachowski‘nin, yazıp yönettiği Matrix 4 filminin ilk resmi duyuru Ağustos ayında yapılmıştı. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘un Neo ve Trinity olarak yeniden kamera karşısına geçeceği projenin dışında Zak Penn‘in de Matrix filmlerinden öncesini konu alan bir projenin de hazırlandığını bu şekilde öğrenmiş olduk. Matrix filmlerinin öncesini konu alan projeyle ilgili Penn’in tweeti dışında her şey belirsizliğini koruyor.



