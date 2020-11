Wonder Woman 1984 hakkında karar verildi: İnternette yayınlanacak

Warner Bros. yapımındaki 200 milyon dolar bütçeli Wonder Woman 1984 vizyona girmeden doğrudan internette yayınlanacak.

Wonder Woman 1984, 25 Aralık 2020 tarihinde HBO Max platformunda ulaşılabilir olacak. Türkiye gibi HBO Max'ın olmadığı ülkelerde ise filmin 16 Aralık'ta sinemalara geleceği belirtiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde sinemaların yeni yıla kadar kapalı olması kararı verilmişti. Bu durumda Wonder Woman 1984 filmini sinema salonunda izlemek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

HBO Max kararının ardından WarnerMedia'nın yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı: "Bu benzeri görülmemiş zamanlar ilerlerken hem hayranlarımıza hizmet vermeye devam etmeli, hem de yenilikçi olmalıydık. Bu film sinemalarda gösterilmesi gereken harika bir film ve salon partnerlerimizle Amerika'da açık olan sinemalarda filmi gösterime sunmak üzere çalışmaya devam ediyoruz."

Wonder Woman 1984, yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.