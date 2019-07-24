Warner Bros. yeni filmini duyurdu: Süpermen, Stalin ve sosyalizm için mücadele ediyor

Warner Bros., yayınladığı yeni bir duyuruyla Mark Millar, Dave Johnson ve Killian Plunkett tarafından yaratılan bir mini seri olan ‘Süpermen: Kızıl Evlat’ isimli çizgi romanı beyaz perdeye uyarlayacak. Çizgi roman, 2003 yılında yayınlanmasının ardından Rusçaya tercüme edildi. ‘Süpermen: Kızıl Evlat’ animasyonunun 2020 yılında vizyonda olması planlanıyor.

Bilinen hikayede olduğu gibi Kansas’ta çiftlik evinde büyüyen bir Süpermen yerine uzay kapsülü içinde Sovyetler Birliği’ndeki bir kolhoza inen Süpermen görüyoruz. Bu hikâyede kahramanımız; Stalin, sosyalizm ve uluslararası ilerleme için mücadele veriyor. Olaylar 1953 ilâ 2001 yılları arasında geçiyor. Hikâyede aynı zamanda Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Bariniac ve Lex Luthor yer alıyor.

Süpermen, Sovyet lider Joseph Stalin tarafından evlat ediniliyor ve ölümünün ardından partinin genel sekreterliği görevini de kendisi devralıyor. Süpermen’in insanlığa ve görevine karşı duyduğu sorumluluklar arasındaki çatışma konu ediniyor.



