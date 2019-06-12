Watch Dogs: Legion oyununu duyurdu

Oyunun tanıtılmasının ardından PC ve Xbox One fiyatları da belli oldu. PC’de 309 TL’den satılan oyun Xbox One’da 566 TL gibi uçuk bir fiyata sahip. Hatta oyunun Xbox One’da Ultimate sürümünü satın almak isterseniz 650 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Uplay Standart Sürüm – 309,00 TL

Uplay Gold Sürüm – 509,00 TL

Uplay Ultimate Sürüm – 618,00 TL

Xbox Store Standart Sürüm – 566,00 TL

Xbox Store Gold Sürüm – 600,00 TL

Xbox Store Ultimate Sürüm – 650,00 TL

Oyunun tanıtımı;

Çöküşüyle yüzleşen yakın gelecek Londra’sını geri kazanmak için hack’leyip gizlice düşmanın arasına sızarak savaşırken, neredeyse gördüğünüz herkesten bir direniş oluşturun. Direnişe Hoş Geldiniz. Şehirdeki herkesi grubunuza katın ve istediğiniz kişi olarak oynayın. Gördüğünüz herkes eşsiz bir geçmişe, kişiliğe ve yetenekler serisine sahiptir.

Ön sipariş bonusları: İçinde bir maske ile bir tabanca ve araçlar için altın dış görünümler bulunan Altın Kral paketini edinin.

Gold sürüm içeriği: Oyun deneyiminizi Gold Edition ile yükselterek üç gün erken erişim ve sezon biletiyle birlikte beş yeni hikaye, eşsiz yeteneklere sahip dört ikonik kahraman ve bir hikayeye hemen erişim edinin.

Ultimate sürüm içeriği: Oyun deneyiminizi Ultimate Edition ile yükselterek üç gün erken erişim, sezon bileti, Ultimate Pack ve dört haftalık bir VIP statüsü edinin. Sezon biletine beş yeni hikaye, eşsiz yeteneklere sahip dört ikonik kahraman ve bir hikayeye hemen erişim dahildir.

iOS 12.3.2 güncellemesi çıktı!

