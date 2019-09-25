WB Montreal Batman paylaşımıyla heyecan yarattı

Geçtiğimiz günlerde Batman’in 80. yılı şerefine kısa bir paylaşımda bulunan WB Montreal serinin fanlarını heyecanlandırmıştı. Son paylaşımını 2015 yılında Batman Arkham Knight’ın çıkışıyla birlikte gerçekleştiren WB Montreal, yaklaşık olarak 4 yıl aradan sonra ilk paylaşımını yaptı. Dilerseniz bu paylaşımın detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yapımcı stüdyo geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Bir önceki paylaşımında parazitli olarak görünen sembolleri açık bir şekilde yayınlayan WB Montreal yeni Batman Arkham oyunu için de en güçlü sinyali verdi. Dilerseniz son paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşımda görünen işaretler Baykuşlar Divanı’na ait. Ülkemizde de yayınlanan Batman Baykuşlar Divanı’nda geçen bu örgüt, gölgelerde yaşıyor ve Gotham’ı yönetiyor. Muhtemelen yeni Batman Arkham oyunundaki temel düşmanımız da bu örgüt olacak. Yine de bekleyip göreceğiz.

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