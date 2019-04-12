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Web üzerinden PSN ID değiştirme

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation sahiplerine PSN ID’lerini değiştirme imkanını bugün sundu. Peki, PSN ID değiştirme nasıl yapılır? İşte adım adım PlayStation Network ID değiştirme rehberi!

Web üzerinden PSN ID değiştirme

Sony, bugün uzun zamandır beklenen PSN ID yani PlayStation Network ID değiştirme özelliğini kullanıma açtı. Bir dönem “rebellion 47” gibi kullanıcı adı alıp ve tüm dijital kütüphanesini bu hesapta oluşturma başlayıp pişman olanlar, bu özelliği uzun zamandır bekliyordu. Peki, PSN ID değiştirme nasıl yapılır? Bunun için size iki farklı yöntem sunuluyor. Bunlardan ilki Web sitesi üzerinden diğeri ise PS4 üzerinden yapılıyor.

1.Adım: Buradan PlayStation Network hesabınıza giriş yapın.
2.Adım: Soldaki menü bölümünden PSN Profil bölümüne tıklayın.
3.Adım: Çevrimiçi Kimlik bölümünden düzenle seçeneğine tıklayın.
4.Adım: Yeni PSN kullanıcı adınızı belirleyin. İşlemi tamamladıktan sonra çıkış yapabilirsiniz.

PlayStation 4 üzerinden değiştirme

1.Adım: PlayStation 4 sisteminizden Ayarlar menüsüne girin.
2.Adım: Ayarlar>Profil bölümünden Hesap Yönetim seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Karşınıza açılan ekrandan Profile bölümüne tıklayın.
4.Adım: Online ID kısmından yine istediğiniz kullanıcı adını belirleyin.

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Anahtar Kelimeler:
PSN ID Playstation sony

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