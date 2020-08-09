SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın stoper listesindeki ilk isim Welinton, siyah-beyazlı takımla bir kez daha görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton, siyah-beyalı takıma transferini görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, Beşiktaş'a transferinin son detaylarını görüşmek için saat 16:00'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile son detaylar görüşülecek.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Welinton ile tüm detayları görüşüp anlaşmasının ardından Alanyaspor'la transferin şartları belirlenecek. Alanyaspor, Beşiktaş'tan bu transfer için Fatih Aksoy'u takas olarak isterken, iki kulüp arasında son pazarlıklar yapılacak. Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.

(SPORX)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

F.Bahçe'den bir transfer daha!

F.Bahçe'den bir transfer daha!

Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması

Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması

F.Bahçe'den bir transfer daha

F.Bahçe'den bir transfer daha

Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağız

Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağız

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıl sözleşme uzattı!

Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...

Beşiktaş, Kevin Bua ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile anlaştı

Mensah için Ahmet Nur Çebi devrede

Mensah için Çebi devrede

Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri

Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri

Beşiktaş taraftarından Mario Balotelli'ye çağrı

Balotelli'ye çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.