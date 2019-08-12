Mynet Trend

Sneijder'den flaş karar! Hayranları şaşkın

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 12.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda'nın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, futbolu kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Sneijder'den flaş karar! Hayranları şaşkın

Galatasaray'da 3,5 yıl oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

SNEIJDER GALATASARAY TARAFTARINI UNUTMADI

Doğduğu şehrin takımı Utrecht'in stadı Galgenwaard'dan loca satın alan Sneijder, yapılan anlaşma esnasında yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını söyledi ve bir sezon boyunca Utrecht'in maçlarını stattan izleyeceğini belirtti.

"Şehir için harika hislere sahibim" diyen Sneijder, "Artık futbol oynamayı bıraktım ve hatıralarımı paylaşabileceğim güzel bir yerdeyim. Utrecht şehrini gerçekten çok seviyorum. Utrecht FC'nin sahibi Frans van Seumeren ile iyi bir ilişkim var. Sürekli birlikteyiz ve sohbet ediyoruz. Galgenwaard'da harika bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

20190811_fcupec-1919

Son olarak Katar'ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı futbolcu, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2007 yazında Real Madrid'e 27 milyon Euro bonservisle transfer oldu. 2009 yılında İtalya'ya geçen ve Inter'e transfer olan Sneijder, 2013 yılının ocak ayında ise Galatasaray ile anlaştı. Yıldız futbolcu 2017 yılında da sarı-kırmızılılardan Fransa'nın Nice takımına gitti.

573 MAÇ; 152 GOL, 142 ASİST

Kariyerinde toplam 573 resmi müsabakaya çıkan Sneijder, 152 kez rakip fileleri havalandırırken, 142 kez de asist yaptı. Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da da 175 müsabakaya çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 134 kez görev aldı ve 31 gol kez gol sevinci yaşadı.

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in futbolculuk kariyeri:

AJAX

2003-2004 Hollanda Eredivisie
2005-2006, 2006-2007 Hollanda Kupası
2002-2003, 2005-2006, 2006-2007 Hollanda Süper Kupa

REAL MADRİD

2007-2008 İspanya La Liga
2008-2009 İspanya Süper Kupa

INTER

2009-2010 İtalya Serie A
2009-2010 UEFA Şampiyonlar Ligi
2010 FIFA Dünya Kulüpler Kupası
2009-2010, 2010-2011 İtalya Kupası
2010-2011 İtalya Süper Kupası

GALATASARAY

2012-2013, 2014-2015 Süper Lig
2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 Türkiye Kupası
2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 TFF Süper Kupa

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Madalya töreninde ABD Başkanı Trump'ı protesto etti!Madalya töreninde ABD Başkanı Trump'ı protesto etti!
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresiBeşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Wesley Sneijder Sneijder galatasaray

En Çok Okunan Trend Haberler

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Burayı görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Burayı görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

Taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madalya töreninde ABD Başkanı Trump'ı protesto etti!

Madalya töreninde ABD Başkanı Trump'ı protesto etti!

Nicolas Isimat-Mirin, Fransa yolcusu...

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Jose Mourinho Sky Sports'ta yorumcu oldu

İşte Mourinho'nun yeni işi! Büyük sürpriz...

Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun Instagram hesabı hacklendi

G.Saraylı isimden Beşiktaş ve transfer paylaşımı

Radamel Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Radamel Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Almanya'da sahte kimlikli futbolcu iddiası! Bakery Jatta'nın başı dertte

Sahte kimlikli futbolcu iddiası Almanya'yı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.