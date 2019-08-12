Sneijder'den flaş karar! Hayranları şaşkın

Galatasaray'da 3,5 yıl oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

SNEIJDER GALATASARAY TARAFTARINI UNUTMADI

Doğduğu şehrin takımı Utrecht'in stadı Galgenwaard'dan loca satın alan Sneijder, yapılan anlaşma esnasında yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını söyledi ve bir sezon boyunca Utrecht'in maçlarını stattan izleyeceğini belirtti.

"Şehir için harika hislere sahibim" diyen Sneijder, "Artık futbol oynamayı bıraktım ve hatıralarımı paylaşabileceğim güzel bir yerdeyim. Utrecht şehrini gerçekten çok seviyorum. Utrecht FC'nin sahibi Frans van Seumeren ile iyi bir ilişkim var. Sürekli birlikteyiz ve sohbet ediyoruz. Galgenwaard'da harika bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Katar'ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı futbolcu, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2007 yazında Real Madrid'e 27 milyon Euro bonservisle transfer oldu. 2009 yılında İtalya'ya geçen ve Inter'e transfer olan Sneijder, 2013 yılının ocak ayında ise Galatasaray ile anlaştı. Yıldız futbolcu 2017 yılında da sarı-kırmızılılardan Fransa'nın Nice takımına gitti.