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Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.09.2018 08:15 | Son Güncelleme

Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği duyuruldu.

Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi. Katar ekibi Al Gharafa'dan yapılan açıklamada, Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği ancak yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcunun boynunda hafif zedelenme olduğu duyuruldu. Sneijder, beIN Sports'ta Salı günü oynanan Şapiyonlar Ligi maçlarını yorumlamıştı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Al Gharafa wesley sneijder Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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