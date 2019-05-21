Westworld 3. Sezon fragmanı sonunda yayınlandı

Game of Thrones dizisi, 1. sezonda çok başarılı bulunmasına rağmen zaman ilerledikçe kötü bir senaryoya sahip olmaya başladı. HBO, Game of Thrones final yapar yapmaz aradaki boşluğu doldurmak ve bunu unutturmak istiyor. Ayrıca Westworld 3. sezonun, önceki sezonlarla boy ölçüşebilecek düzeyde olduğunu da ifade edebiliriz.

Albümünün çıktığı dönemde çok beğenilen Pink Floyd’un Brain Damage isimli şarkısı, fragmanın içerisinde hoş bir uyum yakalanmış gibi görünüyor. Fragmanın daha ilk başından itibaren müzikle birlikte, duygusal bir fütüristik anlatım yakalanmaya çalışılmış.

Aaron Paul dizide anlam arayışı içerisinde olanlardan birisi. Onun bu robotlarla çevrili dünyada kendisini yalnız hissetmesi ve bu yalnızlığını gidermek için dahil olduğu serüvene yer verildi. Westworld 3. sezon fragmanının daha çok anlam arayışı ve duygusal durumlar üzerine kurulu olması bu sezon daha sakin bir Westworld dizisi mi izleyeceğiz, sorularını beraberinde getirdi. 3. Sezon 2020 yılında gelecek.

