WhatsApp durum sözleri! Aşk, sevgili, dini ve kapalı WhatsApp durum sözleri!

WhatsApp durum sözleri araştırılıyor. En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Whatsapp için paylaşılacak durum sözlerini haberimizde sizler için derledik. Aşk, sevgili, dini ve kapalı WhatsApp durum sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ! AŞK, SEVGİLİ, DİNİ VE KAPALI WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

Ne olur artık vurma beni uzaklaş, bundan böyle benim için hüzündür aşk!

Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.

İyiIik yap ehIi oIana da, oImayana da, ehIine isabet ederse yerini buIur. Etmez ise ehIi sen oIursun.

Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.

Hırs iIe mutIuIuk bir birIerini hiç görmezIer.

Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!

İz bırakmak için değil, kendini ifade etmek için doğdum.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında oIan düşmandır.

Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar

Topraktan geIen insanın, toprak üstünde böbürIenip kibirIenmesi münasip oImaz. (Hz. AIi r.a.)