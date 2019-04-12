WhatsApp durumları ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı

Facebook daha önceden belirlemiş olduğu bu kademeli birleştirme programını uygulamaya başladı diyebiliriz. Öncelikli olarak, her bir platformun durum özelliğinin diğer sosyal medya platformu içerisinde kullanılmasıyla başlangıç yapılacak. İlerleyen dönemlerde ise, her üç sosyal medya platformunun birleştirilmesi, artık tamamlanmış olacak.

Facebook bundan kısa bir süre önce, Instagram hikayelerinin Facebook hikayelerde de kullanılmasını sağlamıştı. Şimdi ise WhatsApp ile Facebook arasında bir bağlantı oluşturulmaya çalışılıyor. Artık WhatsApp durumları, Facebook hikayeleriyle de paylaşılabilecek. Üstelik bunu yapmanız sadece, bir tek tuş ile sağlanıyor.

Hikaye paylaşma özelliğinin tarihine baktığımızda, karşımıza ilk olarak Snapchat çıkıyor. Snapchat kendi uygulamasına hikayeler bölümünü ekledi ve böylece kullanıcıların daha keyifli bir sosyal medya deneyimi kazanmasını sağladı. Bundan hemen sonra Facebook da hikayeler bölümü oluşturdu ve bunu ilk olarak Instagram üzerinde denedi.

2019 yılı içerisinde; Facebook, Instagram ve WhatsApp hikaye özelliklerinin tamamen birleştirilmesi büyük bir olasılık olarak görülüyor. Bu üç platformda da ortak hikaye paylaşmak ister miydiniz? Fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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