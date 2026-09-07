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WhatsApp, eski Android ve iPhone modellerinde desteği kesiyor: Tarihler belli oldu

WhatsApp'ın desteklediği işletim sistemi sürümlerinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 8 Eylül 2026'dan itibaren Android 6 ve üzeri, 30 Kasım 2026'dan itibaren ise iOS 15.5 ve üzeri sürümler desteklenecek.

WhatsApp, eski Android ve iPhone modellerinde desteği kesiyor: Tarihler belli oldu
Enes Çırtlık

WhatsApp, eski işletim sistemi sürümlerine yönelik desteğini kademeli olarak sınırlandırıyor. Değişiklik Android ve iOS cihazlar için farklı tarihlerde yürürlüğe girecek.

WhatsApp, eski Android ve iPhone modellerinde desteği kesiyor: Tarihler belli oldu 1

WHATSAPP YAKINDA BU MODELLERDE DESTEKLENMEYECEK

WhatsApp'ın resmi Yardım Merkezi sayfasına göre, Android tarafındaki yeni destek şartı 8 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren WhatsApp yalnızca Android 6 ve daha yeni Android sürümlerini destekleyecek.

WhatsApp, eski Android ve iPhone modellerinde desteği kesiyor: Tarihler belli oldu 2

iPhone kullanıcılarını ilgilendiren değişiklik ise daha sonra devreye girecek. 30 Kasım 2026 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanmak için cihazda iOS 15.5 veya daha yeni bir iOS sürümünün bulunması gerekecek.
WhatsApp, eski Android ve iPhone modellerinde desteği kesiyor: Tarihler belli oldu 3

Böylece WhatsApp'ın minimum işletim sistemi gereksinimi Android cihazlarda Android 6, iPhone'larda ise iOS 15.5 olacak.
WhatsApp, eski Android ve iPhone modellerinde desteği kesiyor: Tarihler belli oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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