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İstanbul’a bir de böyle bakın! İşte megakentin uzaydan çekilen fotoğrafları

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğrafları paylaşıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'a ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görsellerde megakentin gece ve gündüz uzaydan çekilen görüntüleri yer aldı. Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı net bir şekilde görüldü.

İstanbul’a bir de böyle bakın! İşte megakentin uzaydan çekilen fotoğrafları 1

ARŞİV GÖRÜNTÜLER DE VAR

Fotoğraflar arasında İstanbul'un 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntüleri de yer aldı.
İstanbul’a bir de böyle bakın! İşte megakentin uzaydan çekilen fotoğrafları 2

Astronotların gözünden paylaşılan bu görüntüler, İstanbul'un uzaydan çekilen en net ve etkileyici kareleri arasında yerini aldı.
İstanbul’a bir de böyle bakın! İşte megakentin uzaydan çekilen fotoğrafları 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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uzay İstanbul Uluslararası Uzay İstasyonu
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