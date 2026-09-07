İstanbul’a bir de böyle bakın! İşte megakentin uzaydan çekilen fotoğrafları

Uluslararası Uzay İstasyonu İstanbul'a ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görsellerde megakentin gece ve gündüz uzaydan çekilen görüntüleri yer aldı. Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Boğaziçi ile İstanbul Havalimanı net bir şekilde görüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER DE VAR

Fotoğraflar arasında İstanbul'un 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntüleri de yer aldı.



Astronotların gözünden paylaşılan bu görüntüler, İstanbul'un uzaydan çekilen en net ve etkileyici kareleri arasında yerini aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır