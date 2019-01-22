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WhatsApp için bir dönemin sonu

Serap Karakış Serap Karakış
TEKNOLOJİ  | 22.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

WhatsApp aldığı radikal bir karar neticesinde bugünden itibaren 5'ten fazla mesaj 'iletmenize' izin vermeyecek!

WhatsApp'ta herkesi ilgilendirecek radikal bir karara imza atıldı.

WhatsApp'tan radikal karar

Bu sabah başlayan yeni dönem, 'ilettiğiniz mesaj' sayısına sınır getiriyor! Peki bu ne demek?
Önce WhatsApp'a girin. Ardından herhangi bir sohbet kaydınızı açın.
Daha sonra bir mesajın üzerine bir süre dokunun ve İlet butonuna basın.
Şimdi de herhangi bir mesajı seçin, mavi tikli mesajı görün.
Bu adımdan sonra 'İlet' simgesine dokunun.
Son olarak herhangi bir arkadaşınızı veya grubu seçin.
WhatsApp, kullanıcılar arasında yayılan sahte haberleri engellemek amacıyla çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmaların ilk sonucu ortaya çıktı. Bundan sonra bir mesaj 5 defadan fazla iletilmeyecek. Böylece sahte haberlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bildiğiniz üzere WhatsApp grupları en fazla 256 kişiden oluşuyor.
Bir kullanıcının 256 kişiden oluşan 5 gruba aynı mesajı attığını düşünürsek en fazla 1280 kişiye ulaşabileceğini söyleyebiliriz.
Bu sınırlama gelmeden aynı mesajı 20 kere yollayabiliyordunuz.
Bu da 5120 kişiye ulaşılması demekti. Kısacası sayıda önemli bir azalma olduğu görülüyor.
Ancak mesajı alan kişilerin aynı mesajı tekrar paylaşmasını engelleyecek bir koruma bulunmuyor. Yani gönderdiğiniz kişiler de aynı mesajı 5 kişiye yollayabilecek.
Gelelim WhatsApp'a gelen bomba özelliklere... Artık bir grup mesajını 1:1 sohbetinizde özel olarak cevaplayabiliyorsunuz. Bir grup sohbetinde bir mesaja uzun dokunun ve ardından 'Diğer' ve 'Özel olarak Cevapla'yı seçin.
Bir diğer özellik ise bir fotoğraf veya videoyu düzenlerken çıkartma eklemek için gülen yüz simgesine dokunabilirsiniz.
Üçüncü bomba özellik ise durum sekmesinden bir kişinin durumunu ön izlemek için artık 3D dokunuşu yapabiliyor olmanız...
Diğer yandan WhatsApp kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren bomba bir gelişme oldu. Bakın WhatsApp'ın aylardır sakladığı gizli o müthiş özellik neymiş?
Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.
Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.
Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?
WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.
Böylece telefon ekran kilidinizi açsanız bile WhatsApp'a girmek için ayrıca parmak izi vermek zorunda kalacaksınız.
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