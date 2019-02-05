WhatsApp için önemli güncelleme

Akıllı telefonların yaygınlaşması, hayatımızdaki pek çok alışkanlığı da kökünden değiştirdi. Bunlardan birisi de kısa mesaj servisleri. Günümüzde anlık mesajlaşma uygulamaları, kısa mesaj servislerini bitme noktasına getirdi. Genel olarak bakıldığında WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları dururken, kısa mesaj yani SMS servilerini kullanan kişi sayısının epey azaldığını söyleyebiliriz. Peki WhatsApp gerçekten sanıldığı kadar güvenli mi?

Aslına bakılırsa söz konusu Facebook olduğunda insanların aklına güvenlikle ilgili bazı soru işaretleri gelebilir. Malum, Whats App da Facebook grubunun bir uygulaması. Doğal olarak insanlar mesajlarının ne derece güvende olduğunu merak ediyorlar.

Bilindiği üzere Facebook, anlık mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor. Yani 3. kişiler sizin telefonunuz dışında mesajlarınıza ulaşamıyorlar. Uygulamaya yeni gelen güncelleme ile telefonunuz üzerinden mesajlara ulaşılması da daha zor bir hale getirildi.

Artık iOS kullanıcıları WhatsApp için FaceID ya da Touch ID korumasını etkinleştirebilecekler. Bu sayede telefonun kilidi açık olsa daha uygulamaya girildiğinde FaceID ya da TouchID sorgulaması yapılacak. Bu özelliğin şimdilik sadece iOS kullanıcılarına özel olduğunu da belirtelim.