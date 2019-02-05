WhatsApp için önemli güncelleme

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Hali hazırda en çok kullanılan mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir güncelleme aldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

WhatsApp için önemli güncelleme

Akıllı telefonların yaygınlaşması, hayatımızdaki pek çok alışkanlığı da kökünden değiştirdi. Bunlardan birisi de kısa mesaj servisleri. Günümüzde anlık mesajlaşma uygulamaları, kısa mesaj servislerini bitme noktasına getirdi. Genel olarak bakıldığında WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları dururken, kısa mesaj yani SMS servilerini kullanan kişi sayısının epey azaldığını söyleyebiliriz. Peki WhatsApp gerçekten sanıldığı kadar güvenli mi?

Aslına bakılırsa söz konusu Facebook olduğunda insanların aklına güvenlikle ilgili bazı soru işaretleri gelebilir. Malum, Whats App da Facebook grubunun bir uygulaması. Doğal olarak insanlar mesajlarının ne derece güvende olduğunu merak ediyorlar.

Bilindiği üzere Facebook, anlık mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor. Yani 3. kişiler sizin telefonunuz dışında mesajlarınıza ulaşamıyorlar. Uygulamaya yeni gelen güncelleme ile telefonunuz üzerinden mesajlara ulaşılması da daha zor bir hale getirildi.

Artık iOS kullanıcıları WhatsApp için FaceID ya da Touch ID korumasını etkinleştirebilecekler. Bu sayede telefonun kilidi açık olsa daha uygulamaya girildiğinde FaceID ya da TouchID sorgulaması yapılacak. Bu özelliğin şimdilik sadece iOS kullanıcılarına özel olduğunu da belirtelim.

Öte yandan eğer sık sık WhatsApp kullanıyorsanız her girişte ek bir güvenlik tedbiri ile karşılaşmak biraz sıkıcı olabilir. Elbette bu güncellemenin opsiyonel olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani güncellemeyi yapsanız bile bu ek güvenlik tedbirlerini kullanıp kullanmamak tamamen sizin tercihinize bırakılmış durumda.

Android Q 3. parti uygulamalarda da karanlık temayı aktif edecek!

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
iOS 13 alacak olan modelleriOS 13 alacak olan modeller
iOS 12.1.4 için geri sayım başladıiOS 12.1.4 için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül'den kritik uyarı: Şifrenizi gizlemeniz gerekiyor!

Tehlike büyük... Sakın bu şifreyi kullanmayın!

Galaxy S10 ailesi için geri sayım başladı

Galaxy S10 ailesi için geri sayım başladı

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Yeni Metro oyunları konsola mı özel olacak?

Yeni Metro oyunları konsola mı özel olacak?

Apple tekrardan 1 numara olabilecek mi?

Apple tekrardan 1 numara olabilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.