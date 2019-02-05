WhatsApp için önemli güncelleme

Akıllı telefonların yaygınlaşması, hayatımızdaki pek çok alışkanlığı da kökünden değiştirdi. Bunlardan birisi de kısa mesaj servisleri. Günümüzde anlık mesajlaşma uygulamaları, kısa mesaj servislerini bitme noktasına getirdi. Genel olarak bakıldığında WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları dururken, kısa mesaj yani SMS servilerini kullanan kişi sayısının epey azaldığını söyleyebiliriz. Peki WhatsApp gerçekten sanıldığı kadar güvenli mi?
Aslına bakılırsa söz konusu Facebook olduğunda insanların aklına güvenlikle ilgili bazı soru işaretleri gelebilir. Malum, Whats App da Facebook grubunun bir uygulaması. Doğal olarak insanlar mesajlarının ne derece güvende olduğunu merak ediyorlar.
Bilindiği üzere Facebook, anlık mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor. Yani 3. kişiler sizin telefonunuz dışında mesajlarınıza ulaşamıyorlar. Uygulamaya yeni gelen güncelleme ile telefonunuz üzerinden mesajlara ulaşılması da daha zor bir hale getirildi.
Artık iOS kullanıcıları WhatsApp için FaceID ya da Touch ID korumasını etkinleştirebilecekler. Bu sayede telefonun kilidi açık olsa daha uygulamaya girildiğinde FaceID ya da TouchID sorgulaması yapılacak. Bu özelliğin şimdilik sadece iOS kullanıcılarına özel olduğunu da belirtelim.
Öte yandan eğer sık sık WhatsApp kullanıyorsanız her girişte ek bir güvenlik tedbiri ile karşılaşmak biraz sıkıcı olabilir. Elbette bu güncellemenin opsiyonel olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani güncellemeyi yapsanız bile bu ek güvenlik tedbirlerini kullanıp kullanmamak tamamen sizin tercihinize bırakılmış durumda.
Android Q 3. parti uygulamalarda da karanlık temayı aktif edecek!
Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt
Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı
Gelen mesaj sokağa döktü
Korkunç iddia doğru çıktı! Kahreden haber geldi: Cesetleri çıkarıldı
Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar
Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri
Mahzuni Şerif, Edip Akbayram, Yıldız Tilbe ve niceleri... Yeni Akit'ten 'Şirk Dolu Şarkılar' listesi
Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar
Çocukken ne kadar saf olduğumuzu anlatan en iyi 20 tweet
Kira ödüyorsanız sizi buraya alalım! Hislere tercüman oluyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum