WhatsApp kullananlara müjde! Artık grup sohbetlerine katılırken...

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, son zamanlarda yaptığı atılımlar ile kullanıcılarının gizliliğine ne kadar önem verdiğini belli etmişti. iOS için yayınladığı güncelleme ile uygulamaya Face ID veya Touch ID ile şifre koyma imkanı sunan WhatsApp, şimdi de grup sohbetleri için bir düzenleme yaptı.
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