WhatsApp kullananlara müjde! Artık grup sohbetlerine katılırken...

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, son zamanlarda yaptığı atılımlar ile kullanıcılarının gizliliğine ne kadar önem verdiğini belli etmişti. iOS için yayınladığı güncelleme ile uygulamaya Face ID veya Touch ID ile şifre koyma imkanı sunan WhatsApp, şimdi de grup sohbetleri için bir düzenleme yaptı.

Şimdilik Android platformunda yer alan WhatsApp Beta sürümünde yer alan özellik sayesinde WhatsApp’ın grup sohbetleri daha güvenli bir hale geliyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp’ta bir gruba dahil edilmek için sadece telefon numaranızın karşı tarafta ekli olması yeterli oluyor. Size sormadan arkadaşlarınız direkt olarak sizi gruba alabiliyordu.

Ancak gelen yeni özellik sayesinde grup sohbetleri için bu olay ortadan kalkıyor. Ayarlar>Hesap>Gruplar bölümünde; sizi gruplara kimin dahil edebileceğini seçebiliyorsunuz. Bunlar; herkes, benim kişi listemde olanlar ve hiçkimse olarak üç farklı kategori altında toplanıyor.