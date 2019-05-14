WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Bu telefonlar artık...

WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7’den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020’den itibaren çalışmayacak. Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak? İşte o listede yer alan telefon modelleri...

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!

Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilecek.

Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.

Bu WhatsApp için yeni bir uygulama değil. Şirket 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti.

Açıklanan telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.

Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.