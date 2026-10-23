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WhatsApp'ta mesajlar artık zamanlanabilecek! Peki nasıl?

WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını önceden belirledikleri bir tarihte ve saatte göndermelerini sağlayan mesaj zamanlama özelliğini iOS'ta da test etmeye başladı. Android'in ardından iOS'taki bazı beta kullanıcılarına da sunulmaya başlanan özellik, cihaz çevrimdışı olsa bile mesajların planlanan zamanda gönderilmesine olanak tanıyor.

WhatsApp'ta mesajlar artık zamanlanabilecek! Peki nasıl?
Enes Çırtlık

WhatsApp, en az şubat ayından bu yana geliştirdiği mesaj zamanlama özelliğini bu ay Android'deki bazı beta kullanıcılarıyla test etmeye başlamıştı. Şimdi ise özellik, TestFlight üzerinden dağıtılan iOS için WhatsApp'ın 26.42.10.19 numaralı beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılara sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kişinin de özelliğe erişmesi bekleniyor.

WHATSAPP'TA MESAJ ZAMANLAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

iOS'taki mesaj zamanlama özelliği, Android'dekiyle aynı şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, mesajlarını yazdıktan sonra gönder düğmesine basılı tutarak tarih ve saat seçme ekranını açabiliyor. Ardından, mesajın gönderileceği kesin zamanı gösteren alt kısımdaki yeşil düğmeyle işlemi onaylayabiliyor.

WhatsApp ta mesajlar artık zamanlanabilecek! Peki nasıl? 1

Mesajlar en erken 10 dakika sonrası, en geç ise iki hafta sonrası için zamanlanabiliyor. Üstelik mesajın gönderilmesi gereken anda kullanıcının cihazı çevrimdışı olsa bile mesaj belirlenen zamanda gönderiliyor. Sohbette görünen zamanlama onayı ise yalnızca mesajı planlayan kullanıcı tarafından görülebiliyor.

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FOTOĞRAF VE VİDEOLAR DA ZAMANLANABİLİYOR

WhatsApp'ın yeni özelliği yalnızca metin mesajlarıyla sınırlı değil. Bağlantılar, fotoğraflar ve videolar da zamanlanabiliyor. Ancak her mesajda yalnızca bir fotoğraf veya video zamanlanabiliyor. Bunun için çizim düzenleyicisindeki gönder düğmesine basılı tutmak gerekiyor.

Zamanlanmış mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunuyor. Ayrıca bu mesajlar, sohbet bilgileri ekranındaki özel bir bölümde görüntülenebiliyor. Kullanıcılar, henüz gönderilmemiş zamanlanmış mesajlarını istedikleri zaman silebiliyor. Böyle bir durumda alıcıya herhangi bir bildirim gönderilmiyor.

WhatsApp ta mesajlar artık zamanlanabilecek! Peki nasıl? 2

GRUP SOHBETLERİNDE BİR SINIRLAMA VAR

Mesaj zamanlama özelliği grup sohbetlerinde de kullanılabiliyor. Ancak zamanlanmış bir mesaj, yalnızca mesajın planlandığı anda grupta bulunan üyelere gönderiliyor. Mesajın planlanmasıyla gönderilmesi arasında gruba katılan yeni üyeler, söz konusu mesajı alamıyor.

WhatsApp ta mesajlar artık zamanlanabilecek! Peki nasıl? 3

WhatsApp'ın mesaj zamanlama özelliğini iOS ve Android'deki tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı henüz bilinmiyor. Özelliğin genel kullanıma açılmasından önce birkaç hafta daha test edilmesi ve mevcut sorunların giderilmesi gerekebilir.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iOS
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