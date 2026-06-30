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WhatsApp'ta yeni dönem: Numara şartı kalkıyor, kullanıcı adı geliyor

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarasını paylaşmadan iletişim kurmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcı adı sistemiyle birlikte gizliliğin artırılması hedeflenirken, yeni dönemde kişiler özel kullanıcı adları üzerinden mesajlaşabilecek.

WhatsApp'ta yeni dönem: Numara şartı kalkıyor, kullanıcı adı geliyor
Nilgün Arabacı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, telefon numarası zorunluluğunu azaltacak önemli bir yeniliği test ediyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, uygulama içinde kendilerine özel bir kullanıcı adı oluşturarak bu kimlik üzerinden iletişim kurabilecek.

Böylece özellikle daha önce tanışılmamış kişilerle yapılan görüşmelerde veya büyük grup sohbetlerinde telefon numarasının görünmesi gerekmeyecek.

TELEFON NUMARASI GİZLİ KALACAK

Yeni sistemin temel amacı kullanıcı gizliliğini artırmak. Kullanıcı adı sayesinde kişiler, telefon numarasını paylaşmadan mesajlaşabilecek. Özellik; grup sohbetleri, işletmelerle iletişim ve ilk kez mesajlaşılan kişilerle yapılan görüşmelerde daha fazla mahremiyet sağlamayı amaçlıyor.

WhatsApp ta yeni dönem: Numara şartı kalkıyor, kullanıcı adı geliyor 1

HERKESİ ARAMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

WhatsApp, kullanıcı adları için herkese açık bir arama dizini oluşturmayacağını açıkladı. Ayrıca herhangi bir öneri sistemi de bulunmayacak.

Bu nedenle bir kullanıcıya ulaşmak isteyen kişinin, ilgili kullanıcı adını doğrudan bilmesi gerekecek. Böylece rastgele kullanıcı adı aramalarıyla kişilere ulaşılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İSTENİLEN KULLANICI ADI BOŞ OLMAYABİLİR

Meta, WhatsApp'ın dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğunu hatırlatarak, popüler kullanıcı adlarının kısa sürede alınabileceğini belirtti. Bu nedenle herkesin istediği kullanıcı adını seçmesi mümkün olmayabilir.

Kullanıcı adı rezervasyon sisteminin önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunulacağı, özellik aktif olduğunda kullanıcıların uygulama içinden bilgilendirileceği ifade edildi.

WhatsApp ta yeni dönem: Numara şartı kalkıyor, kullanıcı adı geliyor 2

INSTAGRAM VE FACEBOOK İLE UYUMLU OLABİLECEK

Meta, içerik üreticileri, küçük işletmeler ve kuruluşların Facebook ve Instagram'da kullandıkları kullanıcı adlarını WhatsApp'ta da kullanabilmelerine imkân tanımayı planlıyor. Böylece platformlar arasında daha tutarlı bir dijital kimlik oluşturulması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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