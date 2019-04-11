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Whatsapp'tan devrim gibi karar! Kuruluşundan bu yana vardı...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Whatsapp'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor. WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk ortadan kaldırılıyor.

Whatsapp'tan devrim gibi karar! Kuruluşundan bu yana vardı...

WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek.

Kaynak: DHA

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Whatsapp whatsapp görüşme kaydı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
günaydın o özellik dün geldi bugün haberi yapıyorsun gelecek diye
bence iyi olmamış
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