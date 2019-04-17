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Whatsapp’tan ekran görüntüsü almak imkansız hale gelecek

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TEKNOLOJİ  | 17.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, WhatsApp uygulamasında neden böyle bir tercih yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

Whatsapp’tan ekran görüntüsü almak imkansız hale gelecek

Google Play Beta Programı üzerinden yeni bir güncelleme alan WhatsApp Android Beta Uygulaması, 2.19.106 sürüm ile değiştirildi. Yeni ortaya çıkan bu sürüme göre; öncelikli olarak değişen 2 farklı özellik bulunuyor. Bunlardan ilki emoji ile ilgili yapılan yenilikler oldu.

Uygulamada yer alan emojiler, gerçekçi hale getirilirken daha farklı emojiler de eklenmeye çalışılıyor. Böylece kullanıcıların duygu ve düşüncelerini, daha rahat ifade edebileceği emojiler ortaya çıkıyor. WhatsApp emojileri, aynı zamanda daha hareketli bir özellik de kazanacak.

Gelelim WhatsApp ile ilgili en önemli gelişmeye. Eğer WhatsApp’ta parmak izi kilidini aktif hale getirirseniz, herhangi bir sohbetten ekran görüntüsü alma imkanınız olmayacak. Böylece WhatsApp uygulamalarındaki konuşmalar daha korunaklı hale gelmiş olacak.

Her ne kadar WhatsApp, bunu daha güvenli hale gelmek için yapsa bile kullanıcıların pek de olumlu tepki vermesi mümkün görünmüyor. Sizce de WhatsApp, bu yeni değişikliklerle daha güvenli hale mi geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Whatsapp ekran görüntüsü google play

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