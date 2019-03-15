WhatsApp yeni güncelleme ile bekleneni karşılamayabilir

Android 2.19.73 olarak yayınlanan bu yeni Android odaklı güncelleme, farklı emojileri de kendi içerisinde barındırıyor. İçlerinden en çok dikkat çekeni ise, LGBT üyelerinin kullandığı gökkuşağı temalı bayrak oldu.

WhatsApp yeni güncelleme içerisinde yer alması en çok istenen fotoğraf arama özelliği, şu an için gelişim aşamasında. Uygulama üzerinden transferi yapılan fotoğrafların veya haberlerin doğru olup olmadığını görmek için Google üzerinden aratabilirsiniz. Ancak bunu yapmak için bir sonraki sürümü beklemeniz gerekecek.

WhatsApp ile ilgili yapılan bu yeni güncellemenin, bazı klavye emojileri eklediği ve daha çok bu özelliğinin geliştirilmek istendiği hemen anlaşılıyor. Bu yeni emojiler uygulamada normalde de yer alıyordu. WhatsApp, bunları klavyeye taşıdı ve bu sayede kullanımı çok daha rahat bir seviyeye ulaştı. Tüm WhatsApp güncellemelerini anında size ulaştırmaya devam ediyoruz. Yorumlar bölümünden konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

iOS 13 tanıtım tarihi açıklandı!

