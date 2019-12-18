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Wikipedia'yla ilgili kritik tarih belli oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu, 26 Aralık'ta görüşecek.

Wikipedia'yla ilgili kritik tarih belli oldu

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu ele almış, ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık'taki gündem toplantısında ele alacak.

Siteye erişim, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
wikipedia anayasa mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Açın artık şu ansiklopediyi
internette bile kısıtlama yakında Samsung'tan ülkeye tel satmıcak googlede çekiliyor sıra neyde acaba?
okullardaki pedagojik olmayan bir uygulamayı akla getirdi..özellikle eskiden bir çocuk hata yapar tüm sınıf ya da okul cezalandırılırdı.vikipedia yasağı sanki biraz böyle..
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