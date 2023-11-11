SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o görüntü tepki çekti...

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o görüntü tepki çekti...

11.11.2023 20:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, sarı - kırmızılıların golünü kaydeden Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha'dan gelen paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçın ilk yarısında birçok pozisyon yaşanırken, 2 de gol atıldı.

d3d21b3cc7b4697f6d09c76e7867932e

Maçın 16. dakikasında Hatayspor, Rivas ile 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 28. dakikada Wilfried Zaha ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

ZAHA'NIN EŞİNDEN PAYLAŞIM

AA-20231111-32815773-32815772-ATAKAS_HATAYSPOR_GALATASARAY (Large)

Zaha'nın golünün ardından Fildişili yıldızın eşi Paige Zaha, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

"ŞU ZEMİNE BAKIN"

Screenshot_35

Eşinin golünü paylaşan Paige Zaha, Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakanın zeminine tepki gösterdi. Paige Zaha'nın paylaşımında "Şu zemine bakın lütfen" ifadeleri yer aldı.

Paige Zaha'nın Instagram hikayesinden yaptığı paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç sonu duramadı! Sumudica bildiğimiz gibi...Maç sonu duramadı! Sumudica bildiğimiz gibi...
Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 1 müjde, 1 kötü haber!Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 1 müjde, 1 kötü haber!
Rıza Çalımbay'dan duygusal paylaşım!Rıza Çalımbay'dan duygusal paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray wilfried zaha Süper Lig At atakaş süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Atatürk'e hakaret sözleri büyük tepki çekmişti! İkisi de tutuklandı

Atatürk'e hakaret sözleri büyük tepki çekmişti! İkisi de tutuklandı

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 1 müjde, 1 kötü haber!

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 1 müjde, 1 kötü haber!

Acun Ilıcalı, Shelbourne ile yaptığı yatırımı sonlandırdı

Acun Ilıcalı, Shelbourne ile yaptığı yatırımı sonlandırdı

Onuachu'nun golü dünya basınında

Onuachu'nun golü dünya basınında

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.