Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o görüntü tepki çekti...

Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçın ilk yarısında birçok pozisyon yaşanırken, 2 de gol atıldı.

Maçın 16. dakikasında Hatayspor, Rivas ile 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 28. dakikada Wilfried Zaha ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

ZAHA'NIN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Zaha'nın golünün ardından Fildişili yıldızın eşi Paige Zaha, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

"ŞU ZEMİNE BAKIN"

Eşinin golünü paylaşan Paige Zaha, Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakanın zeminine tepki gösterdi. Paige Zaha'nın paylaşımında "Şu zemine bakın lütfen" ifadeleri yer aldı.

Paige Zaha'nın Instagram hikayesinden yaptığı paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.





