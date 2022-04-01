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Will Smith'in Oscar'da attığı tokat tüm dünyada gündem olmuştu! Oscar yapımcısı o iddiaları doğruladı

01.04.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith’in Chris Rock’a attığı tokat tüm dünyada gündem olmuş ve olay yaratmıştı. Konuyla ilgili Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, ABC televizyonuna konuştu. Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock’ı tokatlayan ünlü aktör Will Smith’i gözaltına almak için polisin geldiğini ve şikayetçi olunması halinde işlemlere başlamak üzere hazır bulunulduğu iddialarını doğruladı.

Will Smith'in Oscar'da attığı tokat tüm dünyada gündem olmuştu! Oscar yapımcısı o iddiaları doğruladı

ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisince düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreniyle ilgili ABC televizyonuna konuşan yapımcı Packer, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Los Angeles polisinin sunucu Rock'a şikayetçi olması durumunda Smith'i gözaltına alabileceklerini söylediğini ancak onun bu fikre karşı çıktığını belirtti.

"ONU HEMEN ŞİMDİ ALMAYA HAZIRIZ"

Packer, polisin Rock'a bizzat gelip "Onu hemen şimdi almaya hazırız. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz, onu gözaltına alabiliriz." dediğini, Rock'un bu teklifi reddetmesi üzerine kendisinin "Rock bırak bu işi bitirsinler." diye üstelediğini söyledi.

BAŞTA KURGU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Oscar Ödülleri yapımcısı Packer, başlangıçta kendisinin de tokat olayının Rock ve Smith arasında bir kurgu olduğunu düşündüğünü, sonra Rock'a gidip "Sana gerçekten vurdu mu?" diye sorduğunu ve "Evet, Muhammed Ali'den bir yumruk yedim." cevabını aldığını aktardı.

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OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE NE OLMUŞTU?

  1. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

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Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademinin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Will Smith
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