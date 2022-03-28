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Will Smith'in tokadı akıllara Sevda Demirel'i getirdi

28.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri 94. kez düzenlendi. Törene, ödüllerden çok aktör Will Smith'in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. Bu olayın ardından akıllara Sevda Demirel ile Hande Ataizi geldi.

Will Smith'in tokadı akıllara Sevda Demirel'i getirdi

94'üncü Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız isimlerin katıldığı törene, aktör Will Smith ve programın sunucusu komedyen Chirs Rock arasında geçen kavga damga vurdu.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

Ünlü komedyen Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith, oldukça sinirlendi. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Will Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine sahneye çıkıp, tokat attı.

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ÖZÜR DİLEDİ

Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuştu.

Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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SEVDA'DAN HANDE'YE TOKAT

Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk olmuştu. Programda, Arto'nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.

Ataizi, "Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı" deyince, Demirel de, "Ne dedin sen! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı." diyerek, Hande Ataizi'ne tokat atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevda Demirel Will Smith
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