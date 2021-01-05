Will Smith, Superman kostümü giymeye ne kadar yakın?

Superman Dönüyor'un 2006'da tercihi Brandon Routh olsa da Will Smith'in de aralarında olduğu bir dizi başka oyuncu seçenekler arasında yer alıyordu

Superman Dönüyor (Superman Returns) filminde ikonik Clark Kent karakterini Brandon Routh canlandırmıştı ancak rol için başka adaylarda vardı.

Film mütevazı bir gişe başarısı elde etmişti fakat bu Warner Bros'un umduğu düzeyde değildi ve film esasen hem izleyicilerden hem de eleştirmenler karışık yorumlar almıştı.

Öte yandan filmin bütününe dair yorumlar birbirinden farklılaşsa da genel olarak Routh'un performansı beğeni almıştı.

SUPERMAN İÇİN WILL SMITH DÜŞÜNÜLÜYORDU

Screen Rant'in haberine göre Bryan Singer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Clark Kent karakteri için düşünülen diğer oyuncular arasında Will Smith, Josh Hartnett, Paul Walker, Brendan Fraser, David Boreanaz ve Jerry O'Connell da yer alıyordu.

Bunların arasında enteresan biçimde Henry Cavill de yer alıyordu. O dönem henüz daha genç olan Cavill'in muhtemelen rol için küçük olduğu düşünülmüştü. Cavill 2013'te vizyona giren bir diğer Superman filmi Man of Steel de rolü kimseye kaptırmayacaktı. (Independent Türkçe)

