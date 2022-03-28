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Will Smith ve Jada Pinkett'in açık ilişkisi Oscar'daki tokattan sonra gündem oldu! Açık ilişki şakalarına güldüler

28.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

94'üncü Oscar Ödülleri törenine Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. "Karımın adını ağzına alma" diyerek tepki gösteren Will Smith'in tokadı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları açık ilişki şakalarını hatırlattı. Will Smith ve Jada Pinkett'in açık ilişkisi de Oscar sahnesinde konuşuldu ama ikili bu şakaları umursamadı.

Will Smith ve Jada Pinkett'in açık ilişkisi Oscar'daki tokattan sonra gündem oldu! Açık ilişki şakalarına güldüler

Oscar Ödülleri'nde filmlerinin önüne geçer bir tokat olayı yaşandı. Chris Rock Will Smith'in eşi Jada Pinkett'in saç modeli hakkında bir şaka yapınca beklemediği bir tepki aldı. Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye geldi ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi.

Tokat olayı Oscar'daki her şeyin önüne geçince bazı sosyal medya kullanıcıları açık ilişki şakalarını hatırlattı. Bir süre önce Will Smith ve Jada Pinkett açık ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

94. Oscar Ödüllerine Will Smith damga vurdu! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı: Karımın adını ağzına alma94. Oscar Ödüllerine Will Smith damga vurdu! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı: Karımın adını ağzına alma

Oscar sahnesinde bu itirafla da ilgili şakalar yapılmasına rağmen çift bu şakalara gülüp geçti. Hâl böyle olunca Oscar takipçileri "İlişki şakalarına da tepki vermeliydi", "O şakaları kaldırabildi bunu neden bu kadar bozuldu" yorumlarında bulundu.

TEK EŞLİ DEĞİLLER

1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt vermişti. Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" demişti. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etmişti.


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Will Smith
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