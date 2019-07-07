Windows 10 VPN sorunu ile gündeme oturdu

Microsoft’un yayınladığı Windows 10 güncellemesi ile VPN’in çalışmadığı ortaya çıktı. Sorun şimdilik sistem içerisinde yer alan VPN uygulamasını kapsıyor. Yani 3. parti bir VPN yazılımı kullanıyorsanız bu sorundan etkilenmiyorsunuz.

Windows 10’un KB4497935 güncellemesi ile Remote Action Connection Manager (RASMAN) hizmeti kilitleniyor ve kullanıcıların karşısına 0xc0000005 hata kodu çıkıyor. Eğer Windows 10’un içerisindeki VPN’i kullanıyorsanız; Always on seçeneğini kapatmanız, VPN’i kullanacağınız zaman açmanız şimdilik tek çözüm.

Microsoft cephesi bu sorunu yakında yayınlayacağı güncelleme ile çözeceğini açıkladı. Sorun çözülene kadar VPN’i sürekli açık bırakmayarak bu hatadan kurtulabilirsiniz.

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