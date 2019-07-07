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Windows 10 VPN sorunu ile gündeme oturdu

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TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Microsoft, Windows 10 için yayınladığı güncellemeler ile sisteme yeni özellikler ekleyip, sistem stabilitesini arttırmak istiyor. Ancak çoğu zaman güncellemeler sorunlu olabiliyor ve PC’de hataların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu sorunlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Windows 10 VPN sorunu ile gündeme oturdu

Microsoft’un yayınladığı Windows 10 güncellemesi ile VPN’in çalışmadığı ortaya çıktı. Sorun şimdilik sistem içerisinde yer alan VPN uygulamasını kapsıyor. Yani 3. parti bir VPN yazılımı kullanıyorsanız bu sorundan etkilenmiyorsunuz.

Windows 10’un KB4497935 güncellemesi ile Remote Action Connection Manager (RASMAN) hizmeti kilitleniyor ve kullanıcıların karşısına 0xc0000005 hata kodu çıkıyor. Eğer Windows 10’un içerisindeki VPN’i kullanıyorsanız; Always on seçeneğini kapatmanız, VPN’i kullanacağınız zaman açmanız şimdilik tek çözüm.

Microsoft cephesi bu sorunu yakında yayınlayacağı güncelleme ile çözeceğini açıkladı. Sorun çözülene kadar VPN’i sürekli açık bırakmayarak bu hatadan kurtulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Windows 10 VPN

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