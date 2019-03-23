Windows 7 hakkında kafalar karışık

Windows 7 ürünlerini kullanan kullanıcı sayısı, Windows 10 kullananlardan oldukça fazla. Şirket bu durumu tersine çevirmek için bazı önlemler almaya çalışıyor. Bu önlemlerden bir tanesi de, eski sürümün güvenlik güncellemelerini sona erdirmek.

Şu an için kullanıcıların yalnızca %14 gibi bir bölümünün Windows 7’den Windows 10’a geçtiği şirket tarafından açıklamıştı. Bu sayı Microsoft için yeterli olan sayıdan çok daha düşük. Bu nedenle şirket, daha farklı hamleler de yapabilir.

Microsoft, eski Windows kullanıcılarını bilgisayarları üzerinden sürekli olarak uyarıyor. Güvenlik güncellemesini sonlandırması, yeni sürüme geçiş için önemli bir mihenk taşı olarak görülüyor. Microsoft şirketi genellikle kademeli geçiş uyguluyor. Daha önceden de kullanıcılarını Windows XP yerine Windows Vista’ya geçirmek için kademeli destek kesimi yapmıştı.

Windows 7 yerine gelecek olan Windows 10, yapay zeka destekli olacak ve son dönem uygulama teknolojilerini de barındıracak. Bu nedenle kullanıcıların Windows 10’a geçmeleri, daha yeni donanımlardan yararlanmalarını sağlayacak.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio aynı filmde: Once Upon a Time in Hollywood

