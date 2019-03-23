Mynet Trend

Windows 7 hakkında kafalar karışık

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

Daha önce Windows 7 hakkında defalarca uyarıda bulunan Microsoft, bu uyarısını yeniledi. Windows 7 ile ilgili son güvenlik güncellemelerinin 14 Ocak 2020’de yapılacağını söyleyen Microsoft, kullanıcıların buna göre önlem alması gerektiğini söyledi.

Windows 7 hakkında kafalar karışık

Windows 7 ürünlerini kullanan kullanıcı sayısı, Windows 10 kullananlardan oldukça fazla. Şirket bu durumu tersine çevirmek için bazı önlemler almaya çalışıyor. Bu önlemlerden bir tanesi de, eski sürümün güvenlik güncellemelerini sona erdirmek.

Şu an için kullanıcıların yalnızca %14 gibi bir bölümünün Windows 7’den Windows 10’a geçtiği şirket tarafından açıklamıştı. Bu sayı Microsoft için yeterli olan sayıdan çok daha düşük. Bu nedenle şirket, daha farklı hamleler de yapabilir.

Microsoft, eski Windows kullanıcılarını bilgisayarları üzerinden sürekli olarak uyarıyor. Güvenlik güncellemesini sonlandırması, yeni sürüme geçiş için önemli bir mihenk taşı olarak görülüyor. Microsoft şirketi genellikle kademeli geçiş uyguluyor. Daha önceden de kullanıcılarını Windows XP yerine Windows Vista’ya geçirmek için kademeli destek kesimi yapmıştı.

Windows 7 yerine gelecek olan Windows 10, yapay zeka destekli olacak ve son dönem uygulama teknolojilerini de barındıracak. Bu nedenle kullanıcıların Windows 10’a geçmeleri, daha yeni donanımlardan yararlanmalarını sağlayacak.

Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio aynı filmde: Once Upon a Time in Hollywood

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecekÇentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek
Siber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardıSiber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pc bilgisayar windows 7

En Çok Okunan Trend Haberler

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Farklı tasarıma sahip iki ZTE modeli geliyor

Dev şirket duyurdu! Çok farklı iki model daha geliyor

Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek

Çentiksiz telefon, kamera tasarımlarını da değiştirecek

Siber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardı

Siber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardı

Android kullanıcılarını daha özgür bir kullanım bekliyor

Android kullanıcılarını daha özgür bir kullanım bekliyor

Google’a kesilen reklam cezası tekrarlanabilir

'Ekonomik düzeni bozan' Google'a soruşturma!

Samsung Galaxy S10 Plus inceleme altında

Samsung Galaxy S10 Plus inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.