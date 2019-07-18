Windows kullanıcıları güncellemelerini yapmaları konusunda uyarıldı

Bu özel Windows win32k.sys güvenlik açığı, yayılımını artırmak için pop-up menüsünü kullanıyor. Son açığı keşfeden ESET Araştırmacısı Anton Cherepanov yaptığı açıklamada, " Sednit grubunun yerel yetki yükseltme ile ilgili 2017’de analiz ettiğimiz istismar, mevcut istismar ile çok benzer şekilde. Bu açıkta da menü nesnelerini ve istismar tekniklerini kullanıyor" şeklinde konuştu.

GÜNCELLEMELERİ MUTLAKA YAPIN



Cherepanov, "Hala Windows 7 Service Pack 1 kullanan kullanıcılar, Windows 7 Service Pack 1, 14 Ocak 2020’de sonlandırılacağı için işletim sistemlerini yeni sürümlere güncellemeyi düşünmeliler. Bu da Windows 7 kullanıcılarının artık güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyor," diye ekledi.

HANGİ SÜRÜMLER ETKİLENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA



Güvenlik açığının etkilediği sürümler; Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1; Windows 7 for x64-Based Systems Service Pack 1; Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2;

Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 for x64-Based Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems Service Pack 1; and Windows Server 2008 R2 for x64-Based Systems Service Pack 1. Windows XP ve Windows Server 2003 de etkilenmektedir; ancak bu sürümler Microsoft tarafından desteklenmez.

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