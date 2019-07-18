Mynet Trend

Windows kullanıcıları güncellemelerini yapmaları konusunda uyarıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Microsoft Windows üzerindeki bir yerel yetki yükseltme açığını kullanan bir istismar tespit edildi. ESET sorunu hemen Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi'ne iletti. Microsoft uyarı üzerine bu açığı düzelterek bir yama yayınladı.

Windows kullanıcıları güncellemelerini yapmaları konusunda uyarıldı

Bu özel Windows win32k.sys güvenlik açığı, yayılımını artırmak için pop-up menüsünü kullanıyor. Son açığı keşfeden ESET Araştırmacısı Anton Cherepanov yaptığı açıklamada, " Sednit grubunun yerel yetki yükseltme ile ilgili 2017’de analiz ettiğimiz istismar, mevcut istismar ile çok benzer şekilde. Bu açıkta da menü nesnelerini ve istismar tekniklerini kullanıyor" şeklinde konuştu.

2

GÜNCELLEMELERİ MUTLAKA YAPIN

Cherepanov, "Hala Windows 7 Service Pack 1 kullanan kullanıcılar, Windows 7 Service Pack 1, 14 Ocak 2020’de sonlandırılacağı için işletim sistemlerini yeni sürümlere güncellemeyi düşünmeliler. Bu da Windows 7 kullanıcılarının artık güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyor," diye ekledi.

3

HANGİ SÜRÜMLER ETKİLENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Güvenlik açığının etkilediği sürümler; Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1; Windows 7 for x64-Based Systems Service Pack 1; Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2;
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 for x64-Based Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems Service Pack 1; and Windows Server 2008 R2 for x64-Based Systems Service Pack 1. Windows XP ve Windows Server 2003 de etkilenmektedir; ancak bu sürümler Microsoft tarafından desteklenmez.

4

Apple iPhone 6 ve 6s satışını durduruyor!

Türkiye'nin 'ilk'i! 4 yıl sonra geldiler Türkiye'nin 'ilk'i! 4 yıl sonra geldiler
Dünyayı kasıp kavuran yaşlandırma programı FaceApp güvenli mi?Dünyayı kasıp kavuran yaşlandırma programı FaceApp güvenli mi?
Instagram'dan dikkat çeken adım! Birçok ülkede devreye girdiInstagram'dan dikkat çeken adım! Birçok ülkede devreye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Windows microsoft

En Çok Okunan Trend Haberler

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Gören şaşkına dönüyor! Bembeyaz kesildi

Gören şaşkına dönüyor! Bembeyaz kesildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram son dönemlerde kullanıcılarına büyük hüsran yaşatıyor

Instagram neden çöküyor? İşte teoriler...

Google’a operasyon yapılması gündeme bomba gibi düştü

Trump açıkladı! Google'a operasyon kapıda mı?

YouTube Premium servisi artık Türkiye’de aktif hale geldi

Youtube'dan yeni hamle! Türkiye'de aktif hale geldi

Huawei 2 yıl içinde tamamen bağımsızlığını kazanmak istiyor

Huawei 'bağımsız' olmaya adım adım ilerliyor

Dünyayı kasıp kavuran yaşlandırma programı FaceApp güvenli mi?

Dünyayı kasıp kavuran yaşlandırma programı FaceApp güvenli mi?

Instagram 'beğeni sayısı' ifadesini kaldırıyor!

Instagram'dan dikkat çeken adım! Birçok ülkede devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.