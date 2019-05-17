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Windows XP için son güncelleme

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir Microsoft, eski sürüm Windows ürünlerinden yeni sürümlere geçiş yapılmasını öneriyor. Kullanıcıların önemli bir bölümünün eski sürümlerde bulunması nedeniyle şirket, güncelleme yapmaya devam etmek zorunda kalıyor.

Windows XP için son güncelleme

2017 yılında çok yoğun bir şekilde gerçekleşen WannaCry saldırıları, işletim sistemlerini zor durumda bırakmıştı. Şu an bile saldırılar devam ederken, Microsoft’un eli kolu bağlı bir şekilde oturması beklenemezdi. Şirket bu saldırılara koruma sağlamak amacıyla önemli bir güvenlik mekanizması kurdu.

18 yıl önce ortaya çıkan Windows XP, piyasadaki birçok kullanıcı tarafından beğenildi ve uzun bir süre kullanımda kaldı. Her ne kadar Windows ürünlerinin eski sürümleri üvey evlat muamelesi görse bile, Windows için önemini korumaya devam ediyor. Yayınlanan güvenlik güncellemesi ile birlikte, çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı ve güvenlik açıklarının kapatıldığı ifade edildi.

Microsoft tarafından yayınlanan bu güncellemeden; Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows Server 2008 ve Windows 7 kullanıcıları faydalanabilecek. Bu tarz güncellemeler, önemli bir destek sunsa bile yine de Windows’un yeni sürümlerine geçmekte fayda var. Şirket, eski sürüm Windows’ları, ödeme sistemlerine bile kapatmıştı. Peki siz Microsoft’un bu hamleleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Windows XP Windows XP güncelleme

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