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Wolfenstein Youngblood için önemli bir açıklama yapıldı

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TEKNOLOJİ  | 18.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

FPS oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden birisi de hiç şüphesiz Wolfenstein olacaktır. Oyun dünyasının ilk FPS örneklerinden biri olan bu seri yıllar içerisinde önemli bir ilerleme kaydetti.

Wolfenstein Youngblood için önemli bir açıklama yapıldı

Hatırlanacağı üzere Machine Games geçtiğimiz yıl serinin yeni oyunu olan Youngblood’ı duyurmuştu. Co-op dinamikleri üzerine şekillendirilen Wolfenstein Youngblood’ta yeni bir mikro ödeme sisteminin yer alacağı da belirtilmişti.

Bilindiği üzere mikro ödeme sistemleri, oyun içerisinde gerçek para karşılığında bazı envanterler satın almak için kullanılıyor. Bu sistem oyun severler tarafından ağır bir dille eleştiriliyor olsa da genel olarak yapımcılar mikro ödeme zırvalığından henüz vazgeçmiş değiller.

Wolfenstein Youngblood yapımcısı Machine Games, geçtiğimiz gün yeni mikro ödeme sistemi hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Yapımcı stüdyodan yapılan açıklamada gerçek para ile silah, yetenek ya da yükseltmelerin satın alınmayacağı belirtildi. Oyunda bulunacak olan mikro ödeme sistem ile yalnızca silah ve giysi kaplamaları satın alınabilecek.

Eğer büyük bir aksilik olmazsa serinin yeni oyunu olan Youngblood 26 Temmuz’da raflardaki yerini almış olacak. Yeni Wolfenstein oyunu PC, PS4, Xbox One ve Switch için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Wolfenstein: Youngblood Machine Games

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