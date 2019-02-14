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World War Z sistem gereksinimleri

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TEKNOLOJİ  | 14.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

PC, PS4 ve Xbox One için gelecek olan World War Z için geri sayım başladı. Bugün ise PC için World War Z sistem gereksinimleri yayınlandı. İşte World War Z sistem gereksinimleri!

World War Z sistem gereksinimleri

Saber Interactive‘in geliştirdiği çoklu oyunculu moduna sahip zombi temalı World War Z için geri sayım başladı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One cephesine gelecek olan World War Z oyununun, bugün PC için sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Görünüşe göre World War Z sistem gereksinimleri ile PC’leri çok zorlamayacak.

World War Z minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel iCore i5-750 / Core i3-530 / AMD Phenom II X4-810
RAM: 8GB

İşletim sistemi: Windows 7 veya daha yeni
Ekran kartı: AMD R7 240 GB / Nvidia GT 730 2GB / Intel HD 530
Depolama: 20GB

World War Z önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Intel i7-3970 @ 3.5GHz
RAM: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (DX11)
Ekran kartı: GeForce GTX 960 / Radeon R9 280
Depolama: 20GB

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World War Z World War Z sistem gereksinimleri

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