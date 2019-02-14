Saber Interactive‘in geliştirdiği çoklu oyunculu moduna sahip zombi temalı World War Z için geri sayım başladı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One cephesine gelecek olan World War Z oyununun, bugün PC için sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Görünüşe göre World War Z sistem gereksinimleri ile PC’leri çok zorlamayacak.

World War Z minimum sistem gereksinimleri



İşlemci: Intel iCore i5-750 / Core i3-530 / AMD Phenom II X4-810

RAM: 8GB

İşletim sistemi: Windows 7 veya daha yeni

Ekran kartı: AMD R7 240 GB / Nvidia GT 730 2GB / Intel HD 530

Depolama: 20GB

World War Z önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Intel i7-3970 @ 3.5GHz

RAM: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (DX11)

Ekran kartı: GeForce GTX 960 / Radeon R9 280

Depolama: 20GB

Xiaomi Mi 9 tanıtım tarihi açıklandı!

