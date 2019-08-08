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WWE 2K20 için geri sayım başladı

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TEKNOLOJİ  | 08.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

Dövüşleri her ne kadar uydurma olsa da WWE organizasyonları tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Genelde bir mini dizi tadında senaryolar içeren bu organizasyonlar, tamamen şov odaklı.

WWE 2K20 için geri sayım başladı

Yani diğer spor müsabakalarında olduğu gibi bu dövüşler üzerine bahis oynanmıyor. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere bu dövüşler belli senaryolar dahilinde yapılıyor. Yani kimin kimi hangi hareketleri yaparak yeneceği çok önceden zaten belirlenmiş oluyor.

Yine de böylesine ilgiyle karşılanan bir organizasyonu oyun sektöründe görmek gerçekten güzel. Bilindiği üzere 2K senelerdir WWE’nin oyun haklarının tek sahibi. Nitekim senelerdir de WWE ismiyle oyunlar satışa sunuluyor. Bir döneme kadar SmackDown vs RAW olarak varlığını sürdüren seri sonrasında WWE 2K olarak anılmaya başlamıştı.

Şimdi ise sırada WWE 2K20 bulunuyor. 2K Sports, serinin yeni oyunu için geçtiğimiz günlerde bir video daha yayınladı. Yayınlanan bu video ile birlikte oyunun kapak görseli de netleşmiş oldu. Dilerseniz bu videoya yukarıdan göz atabilirsiniz.
Bu arada dip not olarak belirtelim. WWE 2K20, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 22 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak.

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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wwe 2k20 wwe

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