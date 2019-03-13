WWW tam 30 yaşında! Sizin hangi anılarınız birikti?

Ama bu 30 yılda haberleşme teknolojisi ve bunun üstüne kurulan ekonomik modeller o kadar büyüdü ki bugün dünyanın en zengin insanlarını ortaya çıkarttı. Bilgi artık günümüzün petrolü halini aldı. Amazon, Buzzfeed, Ebay, Hotmail, Yahoo, Altavista, Oynasana.com, direkt kabloyla bağlanıp oynanan oyunlar, Internet Kafelerin kuruluşu ve evrimi, bir çok oyun ve teknoloji dergisi, Reddit, Netflix, Wikipedia gibi bir çok kavram ve kuruluş hem bizim hem de dünyanın bu kısacık geçmişinde ve bugününde önemli bir yer tuttu. 30 yılda dünya hem hızlandı hem de değişti.

Bundan sonraki 30 yılda yapay zeka, otonom araçlar , bükülebilir kağıt vb bir çok yenilik bizleri bekliyor.

Emininiz ki bu kısacık haberimize göz gezdiren bir çok okurumuz çoktan kendi anılarında kaybolup gitti.

Nice güzel yaşlara www.





