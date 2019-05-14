X-Men: Dark Phoenix'ten yeni fragman

"Game of Thrones"un Sansa Stark'ı olarak tanıdığımız genç yıldız Sophie Turner'ın Jean Grey olarak başrolü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Storm rolünde Alexandra Shipp, Cyclops rolünde Tye Sheridan, Quicksilver rolünde Evan Peters, Nightcrawler rolünde Kodi Smit-McPhee, Profesör X rolünde James McAvoy, Magneto rolünde Michael Fassbender, Mystique rolünde Jennifer Lawrence ve kötü karakter rolünde Jessica Chastain yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise seride daha önce senaristlik yapmış olan Simon Kinberg oturuyor.

X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men’i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean’i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean’in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır.

“X-Men: Dark Phoenix” ülkemizde 7 Haziran tarihinde vizyona girecek.