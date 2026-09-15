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X'te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu

Müşteri deneyimlerinde yaşanan sorunlara karşı hakkını aramak isteyenlerin başvurduğu kanallar her geçen gün çeşitleniyor. Firmaların çağrı merkezlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden oluşturduğu müşteri hizmetleri birimleri de tüketicilerin şikayetlerini doğrudan iletebilmesine olanak sağlıyor. Ancak X'te bir kullanıcının yaptığı paylaşımlar, müşteri şikayetlerinin sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

X'te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu
Mynet

X'te Ezgi Yen isimli kullanıcı, verdiği bir su siparişiyle ilgili yaptığı şikayet paylaşımıyla kısa sürede dikkat çekti.

Kullanıcının paylaştığı gönderi 7 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken, paylaşımın ardından profilindeki diğer şikayetler de kullanıcıların ilgisini çekti.

Ezgi Yen'in yalnızca su siparişi konusunda değil, farklı ürün ve hizmetlerle ilgili de sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü. Kullanıcının mağaza ve internet siparişlerine ilişkin yaşadığı sorunları da X üzerinden gündeme getirmesi kısa sürede sosyal medyanın konusu oldu.

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 1

ŞİKAYETLERİ SADECE SU İLE SINIRLI DEĞİLDİ

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 2

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 3

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 4

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 5

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 6

"HİZMET BAĞIMLISI" YORUMLARI YAPILDI

Kullanıcının art arda yaptığı şikayet paylaşımları bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı kişiler Ezgi Yen'in hakkını aramasını desteklerken, bazıları ise şikayetlerin sayısının ve konularının fazla olduğunu savundu.

Paylaşımlarının altına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
"Ezgi Hanım şikayetlerinizi keyifle takip ettim, çok isabetli şikayetleriniz var. Hakkınızı aramayı biliyorsunuz ancak burada aşırıya kaçmışsınız."

Bir başka kullanıcı ise profilindeki şikayetlerin çokluğuna dikkat çekerek, "Şikayetvar'da bile bu kadar şikayet yok, profil şaka mı?" yorumunu yaptı.

"CİMER'E NELER YAZDI ACABA?"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise durumu mizahi bir dille yorumladı. Bir kullanıcı, "Buraya kadar indim hiç sıkılmadım, CİMER'e neler yazdı acaba, keşke görebilsek" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı şikayetlerinin bir kısmını okuduğunu belirterek hakkını aramasını anladığını ancak bazı şikayetlerin abartılı olabileceğini savundu.

Hatta konu kısa sürede esprilere de dönüştü. Bir kullanıcı, "Rica etsem Fenerbahçe'yi etiketleyip 10 numara transferi ister misin, belki bir işe yarar" diyerek yaşananları tiye aldı.

ŞİKAYETLER SOSYAL MEDYADA AKIMA DÖNÜŞTÜ

Ezgi Yen'in paylaşımlarının gündem olmasıyla birlikte konu yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadı. Kullanıcıların kendi yaşadıkları müşteri hizmetleri deneyimlerini ve firmalarla yaşadıkları sorunları paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada adeta yeni bir akım başladı.

Kimileri yaşadığı sorunları mizahi bir şekilde anlatırken, kimileri de müşteri olarak sahip oldukları hakları kullanmanın önemine dikkat çekti.

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 7

KENDİSİNİ ELEŞTİRİLERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak sosyal medyadaki ilgi ve eleştiriler arttıkça Ezgi Yen de kendisine yöneltilen yorumlara tepki gösterdi.

Hakkındaki eleştirilerden şikayetçi olduğunu belirten kullanıcı, kendisini eleştirenlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ya bu sosyal medyada ne kadar cahil kesim var. 'İstediğin firmayı ara, buradan yazana kadar' diyen kesim... Diğer kurumlar sizce neden X hesabı kullanıyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Size laf anlatmak çok zor çünkü herkesin anlayabildiği bir kapasite vardır."

X te bu kullanıcı konuşuluyor! Bir su siparişiyle başladı, şikayetleri gündem oldu 8

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Twitter su
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