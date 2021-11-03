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Xavi'nin Barcelona'dan istekleri: Haaland, Pogba, Olmo ve Kunde!

03.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona yetkilileri ile Xavi'nin yaptığı görüşmelerde Xavi, Katalan ekibinin güçlü bir kadro kurmasını istedi.

Xavi'nin Barcelona'dan istekleri: Haaland, Pogba, Olmo ve Kunde!

İspanya La Liga devi Barcelona'da yetkililer, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Katar'a, Xavi için görüşmeye gitmişti.

Al Sadd ile yapılan görüşmeler sonrasında Xavi'yle de bir görüşme gerçekleştiren Barcelona Yönetimi, başarılı teknik direktörün taleplerini dinledi.

El Nacional'in haberine göre; Xavi, Barcelona'dan güçlü bir kadro istedi ve Erling Haaland, Paul Pogba, Dani Olmo ve Jules Kunde'nin transferlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

"ANA HEDEF HAALAND"

Haberde; Katalan ekibinin ana hedefi olarak gösterilen Erling Haaland için menajer Raiola ile iyi ilişkilerini kullanacak olan başkan Laporta'nın Xavi'nin bu isteğini gerçekleştireceği yazıldı.

"POGBA İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR"

Manchester United ile sözleşmesini yenilemeyeceği belirtilen Pogba için ise görüşmelerin başladığı ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi. Pogba için Real Madrid, PSG ve Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı.

"DANI OLMO GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

Dani Olmo'nun Barcelona'ya dönmek istediği ve ocak ayında kiralık olarak gelebileceği belirtildi.

"JULES KUNDE ÇOK ZOR"

Xavi, Barcelona yetkililerine savunmaya Jules Kunde'nin alınması gerektiğini dile getirdi. Ancak haberde; Sevilla'nın oyuncuyu 80 milyon euro'dan aşağı bir fiyata bırakmayacağı ve anlaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

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