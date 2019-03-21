Xaviant, The Culling’in fişini çekti

Malum, son dönemde battle royale tarzındaki oyunlar hayli popüler oldu. Aslında herşey 2017 yılında satışa sunulan PUBG ile başladı. 100 kişinin giderek daralan geniş bir haritada, bulduklarıyla savaşarak sona kalan tek kişi olma mücadelesi, oyun severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Sonuç olarak PUBG oyuncular tarafından çok sevildi. Hal böyle olunca ortalık bir anda battle royale tarzı oyundan geçilmez oldu. Elbette sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu yapımlardan pek çoğu tutmadı. Tutanlar da istenilen gelir seviyelerine ulaşamadı.

İstenilen gelir düzeyine ulaşamayan yapımlardan birisi de The Culling isimli yapımdı. Xaviant tarafından geliştirilen oyun ilk başlarda PUBG gibi ücretli olarak satılıyordu. Fakat yapımcılar oyunu F2P kategorisine kaydırarak, oyun için envanter satışından gelir sağlama yolunu tercih ettiler. Fakat oyun içerisindeki satın alımlar istenilen seviyelere ulaşmayınca, Xaviant da The Culling’in fişini çekme kararı aldı.

Geliştirici stüdyodan yapılan açıklamada; “binlerce aktif kullanıcıya karşın istediğimiz gelir düzeyine ulaşamadık. Oyun içi satın alımlardan beklediğimiz geliri elde edemeyince ekibimizi küçültmek zorunda kaldık. Hal böyle olunca oyunun güncellemesi ile ilgilenecek yeterli iş gücünü kaybettik.” denildi.

Sonuç olarak The Culling artık oynanamayacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde pek çok F2P tarzında battle royale oyunu da tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacaktır.

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