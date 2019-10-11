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Xbox Başkan Yardımcısı Mike Ybarra işinden ayrıldı

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TEKNOLOJİ  | 11.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Xbox cephesinde yeni nesil konsol öncesi büyük bir ayrılık yaşandı. Microsoft bünyesinde tam 20 yıldır çalışan ve son dönemlerde de Xbox Başkan Yardımcısı görevinde faaliyet gösteren Mike Ybarra, bugün firmadan ayrıldığını açıkladı. Attığı Tweet ile Xbox ekibine teşekkürler eden Mike Ybarra’nın yeni durağı ise henüz bilinmiyor.

Xbox Başkan Yardımcısı Mike Ybarra işinden ayrıldı

M. Ybarra firmadan ayrılışı için; “Microsoft’ta 20 yıldır süren maceramın sonuna geldik. Xbox’ta harika bir deneyim yaşadım. TeamXbox’taki herkese teşekkürler, başardıklarımızdan gurur duyuyorum ve size başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Xbox Başkanı Phil Spencer ise bu ayrılış ile ilgili olarak; “Microsoft ve Xbox’a yaptığınız birçok katkı için teşekkür ederim. İlk günden beri Xbox sevenlerin savunucusu oldunuz ve oyuncuları her şeyin merkezinde tutmak için sürekli çaba sarfettiniz. TeamXbox olarak hepimiz size en iyisini diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

M. Ybarra’nın yeni nesil konsollara çok az bir süre kalmışken firmadan ayrılma sebebinin altında yatan neden bilinmiyor. Bakalım boşalan Xbox Başkan Yardımcısı koltuğuna ilerleyen zamanda kim oturacak?

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Anahtar Kelimeler:
xbox mike ybarra

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