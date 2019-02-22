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Xbox Game Pass’e eklenecek olan oyunlar

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TEKNOLOJİ  | 22.02.2019 07:07 | Son Güncelleme

Microsoft’un Xbox One için geliştirdiği aylık üyeliğe dayalı oyun sistemi Xbox Game Pass, yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Xbox Game Pass’e Şubat’ta eklenecek oyunlara bugün yenileri eklendi.

Xbox Game Pass’e eklenecek olan oyunlar

Geleceğin oyun üyelik sistemi olarak görünen Game Pass, Xbox One sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. AAA yapımları üst üste kütüphaneye ekleyen Xbox ekibi, son olarak Shadow of the Tomb Raider oyununu Game Pass’e ekleyerek rakibi PlayStation’a göz dağı vermişti.

Xbox, Shadow of the Tomb Raider ile yakaladığı sükseyi bu ayın sonlarına doğru da devam ettireceğini belli etti. Bu ay içerisinde Game Pass’e Batman: Return to Arkham‘ın ekleneceği daha önce duyurulmuştu. Bugün ise Alien: Isolation‘ın Game Pass kütüphanesine ekleneceği açıklandı.

Aşağıdan Game Pass’e bu ay içerisinde eklenecek olan oyunlara ve tarihlerine ulaşabilirsiniz.

Batman: Return to Arkham (21 Şubat 2019)
Headlander (21 Şubat 2019)
Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (21 Şubat 2019)
The Walking Dead: Season 2 (28 Şubat 2019)
Alien: Isolation (28 Şubat 2019)

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Anahtar Kelimeler:
Game Pass microsoft xbox one xbox

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