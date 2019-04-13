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Xbox Game Pass fiyatında büyük indirim yapıldı

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TEKNOLOJİ  | 13.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Artık yeni nesil konsolların tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Peki bu neslin kazananı kim oldu? Aslında bu sorunun cevabı son derece net. Sony, PlayStation 4’le bu nesilde Microsoft’a büyük fark attı. Microsoft’un Xbox One’ın pazarlamasında yaptığı yanlışlar, satış rakamlarına olumsuz bir şekilde yansıdı.

Xbox Game Pass fiyatında büyük indirim yapıldı

Peki Microsoft’un bu nesilde hiç mi doğru bir hareketi yoktu? Elbette var. O da Xbox Game Pass sistemi. Bilindiği üzere bu sistem sayesinde oyuncular her ay belli bir ücret ödeyerek, Game Pass kütüphanesinde yer alan 200’e yakın oyundan dilediklerini indirip oynayabiliyorlar. Üstelik abonelikleri devam ettiği sürece herhangi bir oynama ya da oyun sınırı da bulunmuyor.

Bu sistemin özellikle bir sonraki nesilde Microsoft’un elini fazlasıyla güçlendireceğini söyleyebiliriz.

Xbox Game Pass’in en büyük dezavantajı ise fiyatı. Hali hazırda ülkemizde aylık Game Pass abonelik ücreti 59TL. Bu da pek çok oyun sever için biraz yüksek bir etiket.

Microsoft bu fiyatı yüksek bulup Game Pass’i deneme fırsatı bulamayanlar için geçtiğimiz gün muazzam bir kampanya başlattı.

Yeni başlatılan kampanya kapsamında 3 aylık Game Pass aboneliğinin fiyatı 5.90 TL’ye düşürüldü. Eğer sizde daha önce Xbox Game Pass’i denemediyseniz yaklaşık olarak 6TL’ye 200’e yakın oyunu zahmetsizce indirip oynayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sony Playstation microsoft xbox one oyun

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